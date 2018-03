Cesena-Carpi, probabili formazioni | Di nuovo Castori sulla strada dei biancorossi

Dopo due gare di fila ai box, il Carpi riprende il filo del discorso viaggiando verso Cesena, atteso dai bianconeri guidati dal grande ex Castori. Al Manuzzi (sabato, ore 15) si apre un ciclo di ferro per i biancorossi, chiamati da qui fino al 2 aprile (lunedì dell’Angelo) a ben sei partite una più importante dell’altra. Fitto il calendario: domani a Cesena, martedì a Pescara, lunedì prossimo in casa con la Pro Vercelli, domenica delle Palme a Palermo, giovedì 28 in casa con la Ternana, Pasquetta in casa col Venezia. Può bastare?

Calabro pensa ovviamente al Cesena, la prima avversaria della lista: “Sarà una partita ad alta intensità, il Cesena sta bene e noi siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà che presenta l’impegno del “Manuzzi”. Faccio i complimenti a Castori, da quando c’è lui il Cesena viaggi a ritmi da salvezza tranquilla, se ce ne fosse stato bisogno ha dimostrato ancora una volta le sue capacità. Sappiamo quello che dobbiamo fare per contrastare il loro gioco. Le assenze sono sempre quelle, Brosco è ancora out, Ligi è squalificato. La lunga sosta non ci ha certo aiutato perché non è stata programmata. Ci siamo allenati sempre con l’intensità necessaria per scendere in campo nel migliore dei modi, con una sosta già fissata sarebbe stato diverso. Tuttavia la formazione anti Cesena non si discosta molto da quella che avevo scelto di mandare in campo contro il Venezia”.

All’andata finì 2-1 per il Carpi, con una doppietta in apertura di Jelenic, perfettamente recuperato e bisognoso di aumentare il minutaggio in vista del segmento finale del torneo. Le scelte di Calabro saranno certamente orientate ad un parziale turn-over in vista dell’mpegno di Pescara. Castori, dopo il blitz di La Spezia, ha masticato amaro, dopo il doppio recupero della Pro Vercelli (da 2-0 a 2-2) e due punti importantissimi perduti. Il Cesena, arrabbiato e davanti al suo pubblico (quasi diecimila abbonati!) sarà un’avversaria tra le più temibili. Il Carpi, però, ce la metterà tutta per infrangere la tradizione. Negli ultimi due confronti al “Manuzzi” due sconfitte: 1-4 nel 2013 e 0-1 nel finale (gol di Djuric) nel settembre 2016, quando Castori sedeva proprio sulla panchina biancorossa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CESENA (4-4-1-1): Fulignati; Donkor, Suagher, Scognamiglio, Fazzi; Kupisz, Schiavone, Di Noia, Vita; Dalmonte; Jallow. A disp.: Agliardi, Melgrati, Perticone, Eguelfi, Esposito, Fedele, Ndiaye, Emmanuello, Chiricò, Cacia, Moncini. All.: Castori.

CARPI (4-4-2): Colombi; Pachonik, Capela, Poli, Di Chiara; Jelenic, Verna, Sabbione, Garritano; Melchiorri, Mbakogu. A disp.: Serraiocco, Brunelli, Calapai, Pasciuti, Saric, Mbaye, Saber, Concas, Malcore, Nzola. All.: Calabro.

ARBITRO: Di Paolo di Avezzano (assistenti Margani di Latina e Scatragli di Arezzo; quarto ufficiale Paterna di Teramo).