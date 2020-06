Fiorentina Sassuolo, probabili formazioni | Cambia ancora De Zerbi, a centrocampo tornano Obiang e Magnanelli

Non è stata ancora smaltita l’adrenalina degli ultimi minuti della gara contro il Verona, ma è già tempo di pensare al prossimo impegno per i neroverdi che domani sera affronteranno la trasferta di Firenze. Fischio d’inizio previsto per le 21.45.

QUI FIORENTINA - Assente Vlahovic che deve scontare due turni di squalifica, non ce la fa nemmeno Caceres. L’ex mister neroverdi Iachini pensa ad un 4-3-3 per la sua Fiorentina con un altro ex sulla fascia destra, Lirola; sulla corsia opposta ci sarà Dalbert. In attacco rientra Chiesa che giocherà insieme a Cutrone e al temibile Ribery.

QUI SASSUOLO - Non rientrerà nemmeno domani Toljan che lascia ancora il posto ad un buon Muldur. Sulla sinistra potrebbe esserci Rogerio, autore del gol del pareggio contro il Verona. A centrocampo torna la coppia Obiang-Magnanelli, mentre Berardi potrebbe lasciare spazio a Defrel insieme a Djuricic e Boga alle spalle di Caputo.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Pezzella, Milenkovic, Dalbert; Ghezzal, Pulgar, Castrovilli; Chiesa, Cutrone, Ribery.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Defrel, Djuricic, Boga; Caputo.