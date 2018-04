Hellas Verona Sassuolo, probabili formazioni | Letschert torna in panchina, dubbio Consigli

Altra finale per i neroverdi che non possono sbagliare contro una squadra in piena difficoltà come il Verona. Vincere questa sera, significherebbe per il Sassuolo fare un grande salto avanti verso la salvezza, lasciando indietro una diretta avversaria. Se i ragazzi di Iachini non brillano, ma sono reduci da una buona striscia positiva, quelli di Pecchia hanno tirato il freno a mano perdendo quattro delle ultime cinque partite. Fischio d'inizio al "Bentegodi" alle 20.45.

QUI HELLAS VERONA - In difesa squalificato Caracciolo e assente Bianchetti, spazio dunque a Heurtaux. Non dovrebbero esserci altre differenze rispetto alla squadra vista a Bologna eccetto in attacco dove Verde prenderà probabilmente il posto di Aarons.

QUI SASSUOLO - Torna titolare Lemos nel 3-5-2 di Iachini, con Dell'Orco che si accomoda in panchina. Tra i neroverdi saranno assenti Goldaniga, Sensi e Lirola mentre da valutare fino all'ultimo saranno le condizioni di Consigli, con Pegolo pronto a sostituirlo. Tra i convocati torna Letschert che partirà dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

HELLAS VERONA (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Heurtaux, Vukovic, Souprayen; Romulo, Buchel, Zuculini, Fares; Cerci, Verde.

SASSUOLO (3-5-2): Pegolo; Peluso, Acerbi, Lemos; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Politano.