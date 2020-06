Inter Sassuolo, probabili formazioni | Confermato l'attacco, cambiamenti in difesa

Non c’è tempo per leccarsi le ferite: dopo la brutta sconfitta di Bergamo, i neroverdi sono già pronti ad affrontare la difficile trasferta di Milano contro l’Inter. I nerazzurri sono reduci invece dalla vittoria nel recupero contro la Sampdoria. Fischio d’inizio a San Siro domani, 24 giugno, alle ore 19,30.

QUI INTER - Ancora assenti Vecino, Sensi e Brozovic che non hanno recuperato e dovranno forse saltare anche il prossimo match. Non dovrebbero esserci grandi cambiamenti rispetto alla scorsa partita, a parte a centrocampo dove Moses e Borja Valero potrebbero prendere il posto di Candreva e Gagliardini. Sulla trequarti confermato Eriksen alle spalle di Lautaro Martinez e Lukaku.

QUI SASSUOLO - Qualche cambiamento in difesa dove Toljan sembra non aver recuperato del tutto dopo il match contro l’Atalanta, fuori anche Bourabia e Marlon. Spazio allora a Muldur e Chiriches dal primo minuto così come a Rogerio sulla sinistra. A centrocampo Obiang giocherà insieme a Locatelli; attacco confermato nei titolari rispetto a domenica sera.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Martinez, Lukaku.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.