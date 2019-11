Juventus Sassuolo, probabili formazioni | De Zerbi punta su Caputo e Boga

Trasferta a casa della prima della classe per il Sassuolo che domani alle 12.30 scenderà in campo allo 'Juventus Stadium'. I neroverdi hanno ancora grossi problemi di infermeria, mentre tra i bianconeri è ormai certa la presenza in campo dal primo minuto di Ronaldo.

QUI JUVENTUS - Mister Sarri non può ancora contare su Rabiot e Douglas Costa. Ronaldo sarà del match, mentre Dybala partirà dalla panchina. A centrocampo possibile spazio ad Emre Can. Tra i pali non ci sarà Szczęsny ma Buffon.

QUI SASSUOLO - Ancora tanti gli assenti fra i neroverdi: sono infatti infortunati Berardi, Defrel, Ferrari, Rogerio e Chiriches. E' convocato Pegolo nonostante non sia al meglio, ma potrebbe non essere titolare. Attacco obbligato con Djuricic alle spalle di Caputo e Boga.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Djuricic; Caputo, Boga.