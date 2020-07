Lazio Sassuolo, probabili formazioni | Berardi e Magnanelli tornano in panchina

Gara difficile questo pomeriggio per il Sassuolo che affronterà una Lazio reduce da troppi risultati negativi e con l’obbligo di vincere. All’Olimpico di Roma il fischio d’inizio sarà alle 17,15.

QUI LAZIO - Assente Patric per squalifica, mentre Correa, Marusic, Lulic e Raul Moro sono infortunati. Rimangono in dubbio anche Luiz Felipe e Milinkovic che non sono al meglio. In difesa ci sarà Bastos, con Acerbi e Radu. Mediana Affidata a Parolo, Cataldi e Luis Alberto. In attacco il tandem titolare a cui prestare molta attenzione sarà formato da Caicedo e Immobile.

QUI SASSUOLO - Ancora assenti Obiang e Romagna, mentre rientra Djuricic dal turno di squalifica. Sono ancora tanti i cambiamenti che si alternano ogni partita tra i neroverdi, con Magnanelli che torna in panchina e Berardi, nonostante l’ultima ottima prestazione che potrebbe entrare a partita in corsa. Possibilità dal primo minuto per Haraslin in attacco, mentre sulla fascia sinistra ci sarà Kyriakopoulos.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Haraslin, Djuricic, Boga; Caputo.