Modena SudTirol, probabili formazioni | Perna e Sodinha in panchina, Rossetti in attacco

Rifarsi subito dopo lo scivolone di Rimini: questo deve essere l'obiettivo dei canarini che questo pomeriggio affronteranno al 'Braglia' il SudTirol di mister Vecchi. Fischio d'inizio alle ore 15.

QUI MODENA - L'infermeria è ormai vuota, ritornano in panchina anche Perna e Sodinha che potrebbero entrare per qualche minuto nel secondo tempo. Assente Rabiu per squalifica, Mignani da' fiducia a Muroni a centrocampo, con Pezzella e Davì che vanno a completare il reparto. In attacco soliti dubbi, ma la maglia da titolare dovrebbe essere di Rossetti insieme a Spagnoli.

QUI SUDTIROL - Assenti Berardocco, Polak e Grbic, oltre ai lungodegenti Crocchianti, Romero e Turchetta. Al centro della difesa ci saranno Alari e Vinetot, mentre a centrocampo si rivede dal primo minuti Tait con Gatto e Beccaro. Sulla trequarti Casiraghi sarà alle spalle di Fischnaller e del rientrante Mazzocchi.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Mattioli, Zaro, Ingegneri, Varutti; Davì, Muroni, Pezzella; Tulissi; Spagnoli, Rossetti.

SUDTIROL (4-3-1-2): Taliento; Ierardi, Alari, Vinetot, Fabbri; Tait, Gatto, Beccaro; Casiraghi; Fischnaller, Mazzocchi.