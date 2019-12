Modena Vis Pesaro, probabili formazioni | Mignani passa subito alla difesa a quattro

Nuovo inizio per i canarini che in settimana hanno subito un cambio in panchina: Zironelli è stato esonerato ed è arrivato Mignani che ha idee tattiche diverse e che potrebbe già da questa prima partita effettuare dei grossi cambiamenti. Il fischio d'inizio è alle 15 al 'Braglia' contro la Vis Pesaro dell'ex canarino Pavan.

QUI MODENA - Assenti per infortunio Perna e Bearzotti, mister Mignani pensa a schierare già la difesa a quattro, diversamente da Zironelli. Sulle fasce pronti Mattioli e Varutti, mentre in regia potrebbe esserci Pezzella. Ferrario titolare con Tulissi e Sodinha alle loro spalle.

QUI VIS PESARO - Mister Pavan non potrà contare su Lazzari infortunato. In campo scenderà con un 3-5-2: Bianchini in porta, Gennari, Gianola e Farebegoli in difesa; Pannitteri e Pedelli sulle fasce, mentre in attacco il tandem sarà formato da Voltan e Grandolfo.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Mattioli, Ingegneri, Zaro, Varutti; Davì, Pezzella, Duca; Sodinha; Tulissi, Ferrario.

VIS PESARO (3-5-2): Bianchini; Gennari, Gianola, Farebegoli; Pannitteri, Paoli, Botta, Ejjaki, Pedrelli; Voltan, Grandolfo.