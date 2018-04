Sassuolo Benevento, probabili formazioni | Lirola e Sensi out, torna Adjapong

Scontro salvezza decisivo per il Sassuolo che al 'Mapei Stadium' deve assolutamente conquistare i tre punti contro il fanalino di coda Benevento. Questa partita potrebbe dare una svolta importante verso la salvezza dei neroverdi. Fischio d'inizio alle 15.

QUI SASSUOLO - Iachini ritrova Adjapong che rientra dalla squalifica, ma perde Lirola per un infortunio che lo terrà fuori dal campo fino a fine stagione e Sensi per un problema all'adduttore. Assente anche Goldaniga. Spazio quindi a Lemos in difesa e a Rogerio. Soliti ballottaggi in attacco con tanti giocatori a contendersi due maglie.

QUI BENEVENTO - Tante assenze per mister De Zerbi che dovrà fare ancora a meno dell'ex Antei oltre a Costa, D'Alessandro, Lombardi e Memushaj. Confermatissimo in attacco Diabaté che sarà sostenuto da Brignola, Guilherme e Djuricic. In porta Puggioni. L'altro ex, Iemmello, partirà dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Adjapong, Mazzitelli, Magnanelli, Missiroli, Rogerio; Babacar, Politano.

BENEVENTO (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Viola, Sandro; Brignola, Guilherme, Djuricic; Diabaté.