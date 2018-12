Sassuolo Fiorentina, probabili formazioni | Ancora out Boateng, in attacco c’è l’ex Babacar

Lunch match per il Sassuolo che oggi ospiterà al ‘Mapei Stadium’ la Fiorentina. I neroverdi sono reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia contro il Catania mentre la viola arriva da una brutta sconfitta in campionato contro la Juventus. Fischio d’inizio alle 13:30.

QUI SASSUOLO - Assente Boateng, mister de Zerbi continua con il 4-3-3 con l’ex di turno Babacar dal primo minuto. Al suo fianco ci saranno Berardi e Di Francesco. Bourabia titolare a centrocampo insieme a Magnanelli e Duncan. Al centro della difesa ci saranno Marlon e Ferrari.

QUI FIORENTINA - Anche mister Pioli pensa al 4-3-3 con Milenkovic e Biraghi sulle fasce; sulla mediana ci sarà Veretout fiancheggiato da Gerson e Benassi. Assente Chiesa, in attacco Simeone sarà affiancato da Fernandes e Pjaca.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Di Francesco.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Pezzella, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Fernandes, Simeone, Pjaca.