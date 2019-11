Sassuolo Lazio, probabili formazioni | Assenti pesanti in attacco per De Zerbi

Torna in campo dopo la sosta il Sassuolo che ospiterà al 'Mapei' la Lazio di Simone Inzaghi. Recupera qualche uomo in difesa De Zerbi che perde però due pilastri in attacco. Fischio d'inizio alle 15.

QUI SASSUOLO - Ancora assente Chiriches in difesa, si fermano anche Berardi e Defrel in attacco. De Zerbi pensa dunque al 4-3-1-2 con Djuricic alle spalle di Caputo e Boga. A centrocampo ci sarà Magnanelli con Locatelli e Duncan, mentre in difesa confermatissimo Kyriakopoulos.

QUI LAZIO - Out Marusic e Berisha, ma Inzaghi può contare sul suo solito "undici", con Radu che partirà titolare nella difesa a tre insieme ad Acerbi e Patric. Pronto anche Luis Alberto a centrocampo, mentre in attacco nessun dubbio con Correa ed Immobile dal primo minuto.

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic; Caputo, Boga.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.