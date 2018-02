Sassuolo Lazio, probabili formazioni | Matri out, problemi anche in difesa

Sfida complicata per il Sassuolo che dopo la sconfitta immeritata di Bologna affronterà in casa la Lazio reduce dall'impegno europeo di giovedì sera. Fischio d'inizio alle pre 15 al 'Mapei Stadium'.

QUI SASSUOLO - Ballottaggio Lirola-Adjapong con il primo non al meglio fisicamente. Assente per squalifica Goldaniga dopo la doppia ammonizione troppo severa contro il Bologna, al suo posto pronto Lemos. Infortunato invece Matri con Babacar non al top costretto a stringere i denti.

QUI LAZIO - Recuperato Caceres che dovrebbe però andare in panchina insieme a Lukaku, entrambi non al top. Nessun problema per la difesa mentre in attacco Immobile dovrebbe essere sostenuto da Luis Alberto con Felipe Anderson che si accomoda in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Acerbi, Lemos, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Politano.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.