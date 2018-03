Sassuolo Napoli, probabili formazioni | Rientrano Peluso e Berardi

La vittoria contro l'Udinese ha dato un po' di respiro ai neroverdi che rimangono però poco tranquilli e, nonostante l'importanza dell'avversario, dovranno cercare di portare a casa i tre punti; il Napoli, d'altra parte, non può permettersi di lasciare punti per strada essendo in piena corsa per lo scudetto.

QUI SASSUOLO - Torna alla squadra titolare mister Iachini dopo un turno in cui hanno fatto bene tante seconde linee. A sinistra della difesa rientra Peluso, in attacco Berardi tornerà a formare il tridente insieme a Politano e Babacar.

QUI NAPOLI - Assente Hamsik, al suo posto ci sarà Zielinski, mentre dovrebbe partire con la maglia da titolare Hysaj, in dubbio fino all'ultimo. Non ci saranno altri dubbi per mister Sarri per la gara del 'Mapei Stadium'.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Acerbi, Goldaniga, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Politano, Babacar, Berardi.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.