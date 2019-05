Sassuolo Roma, probabili formazioni | Assente Bourabia, dubbio Babacar

Ultima in casa per il Sassuolo che giocherà al ‘Mapei’ anche l’ultima contro l’Atalanta, in affitto nello stadio di Reggio Emilia. I neroverdi stanno continuando ad onorare la stagione giocando sempre per vincere, anche se gli obiettivi concreti mancano ormai da alcune settimane. La Roma deve cercare la vittoria per la corsa europea; la qualificazione in Champions salverebbe in parte una stagione travagliata che si sta chiudendo tra mille polemiche per il mancato rinnovo della bandiera De Rossi.

QUI SASSUOLO - Assente Bourabia per squalifica. A centrocampo spazio quindi a Locatelli che affiancherà Magnanelli insieme a Duncan. Difesa a quattro con i soliti interpreti: Lirola e Rogerio sugli esterni, al centro Ferrari e Demiral. Nel tridente d’attacco Babacar sarà affiancato da Berardi e Boga che parte titolare.

QUI ROMA - Dubbio De Rossi per Ranieri che deve tenere conto della situazione legata al mancato rinnovo del giocatore. Se il centrocampista non dovesse essere tra i titolari, in campo scenderanno Nzonzi e Cristante. Sulla trequarti dal primo minuto ci sarà Zaniolo, mentre in difesa, data l’assenza di Manolas, dovrebbero esserci Juan Jesus e Fazio centrali, con Florenzi e Kolarov sulle fasce.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Boga.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy, Dzeko.

