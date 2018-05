Sassuolo Roma, probabili formazioni | Passerella finale per i neroverdi

Partita senza grandi obiettivi con il Sassuolo già salvo da due giornate e la Roma già certa della qualificazione in Champions. Unica situazione ancora in bilico per i giallorossi è la posizione di classifica, anche rispetto alla rivale per eccellenza, la Lazio; infatti la Roma si trova terza a soli due punti di vantaggio dagli uomini di Simone Inzaghi e devono lottare per mantenere la posizione.

QUI SASSUOLO - In grande forma il Sassuolo di Iachini in questo finale di stagione, stasera contro l'ex Di Francesco. Saranno assenti Lemos, Goldaniga e Lirola, probabile spazio a Pegolo al posto i Consigli. Formazione tipo per il resto con qualche sorpresa in serbo per questa sorta di "passerella" finale.

QUI ROMA - Indisponibile l'ex Defrel oltre a Bruno Peres e Nainggolan squalificato. Nel 4-3-3 sarà Dzeko al centro dell'attacco affiancato da Schick ed El Shaarawy. Al centro del campo spazio invece all'altro ex Pellegrini con De Rossi e Strootman.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (3-5-2): Pegolo; Dell'Orco, Acerbi, Peluso; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Politano.

ROMA (4-3-3): Skorupski; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; Schick, Dzeko, El Shaarawy.