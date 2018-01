Sassuolo Torino, probabili formazioni | Nessun problema di formazione per Iachini

Riprende il campionato dopo la sosta e il Sassuolo ospiterà il Torino che ha fatto buoni risultati con Mazzarri in panchina dopo l'esonero di Mihajlovic.

QUI SASSUOLO - Unico assente Letschert, Iachini recupera Biondini, Adjapong e Dell'Orco. Difesa titolare con Goldaniga che già da alcune partite aveva preso il posto di Cannavaro (non più in rosa). In attacco possibile cambio con Ragusa al posto di Politano.

QUI TORINO - Assenti per infortunio Barreca, Belotti, Edera e Lyanco; mister Mazzarri schiererà un 4-3-3 con il tridente d'attacco formato da Iago Falque, Niang e Ljajic.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Ragusa. All.: Iachini

TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N’Koulou, Burdisso, Molinaro; Obi, Rincon, Baselli; Iago Falque, Niang, Ljajic.