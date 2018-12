Sassuolo Torino, probabili formazioni | Djuricic squalificato, Bourabia dal primo minuto

I neroverdi tornano in casa per affrontare il Torino con cui contendono un posto per l’accesso all’Europa. Una vittoria del Sassuolo potrebbe essere un grande segnale per capire le vere intenzioni della compagine guidata da De Zerbi. La vittoria in scioltezza a Frosinone conquistata domenica scorsa non deve far calare la tensione.

QUI SASSUOLO - Assenti Duncan per un problema fisico come Adjapong, Boateng; fuori anche Djuricic che deve scontare un turno di squalifica. Ancora difesa a tre per De Zerbi con Marlon, Magnani e Ferrari. Sulla mediana Bourabia e Sensi, mentre in attacco ancora titolare Babacar con Berardi e Di Francesco.

QUI TORINO - Assenti Damascan e Sirigu, in porta ci sarà Ichazo. In dubbio Belotti come punta, al suo posto pronto Zaza a subentrare. Sulla trequarti agirà Iago Falque mentre sulle fasce dovrebbero giocare dal primo minuto Aing e Ansaldi rispettivamente a destra e a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Bourabia, Sensi, Rogério; Berardi, Babacar, Di Francesco.

TORINO (3-5-1-1): Ichazo; Izzo, N'Koulou, Djidji; Aina, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque; Belotti.

