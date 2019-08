Torino Sassuolo, probabili formazioni | I neroverdi cominciano senza le bandiere

Ricomincia il campionato e il Sassuolo affronterà subito la trasferta di Torino contro i granata che hanno già cominciato la stagione con i preliminari di Europa League. Se, da un lato, i padroni di casa possono essere favoriti dal fatto di essere più avanti con la preparazione, dall'altro potrebbero essere affaticati e sottotono per la sconfitta rimediata in casa giovedì sera contro il Wolves.

QUI TORINO - Possibile panchina per Berenguer, Meitè e Bremer che hanno giocato in Europa League. Il modulo sarà il 3-5-2 con Zaza e Belotti nel tandem d'attacco nonostante il secondo non sia al top della forma. In mediana Baselli, Rincón e Lukić con Aina e Ansaldi sulle fasce. In difesa agirà N'Koulou affiancato da Izzo e Bonifazi. Tra i pali Sirigu.

QUI SASSUOLO - Djuricic indisponibile mentre Berardi e Magnanelli devono scontare un turno di squalifica. La coppia di difensori centrali sarà formata da Marlon e Ferrari, con Toljan e Rogério terzini. Traorè, Obiang e Locatelli a centrocampo mentre in attacco le assenze ridisegnano il tridente con Brignola, Caputo e Boga.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bonifazi; Aina, Baselli, Rincón, Lukić, Ansaldi; Zaza, Belotti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogério; Traorè, Obiang, Locatelli; Brignola, Caputo, Boga.