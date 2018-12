Venezia-Carpi, probabili formazioni | Biancorossi in laguna per cercare il riscatto

Ultima di andata e del 2018 per il Carpi, che cerca l’immediato riscatto al “Penzo” di Venezia (domenica, ore 15). Quale volto mostrerà la squadra di Castori, passata dall’altare alla polvere nel giro di tre giorni? Quello corsaro visto a Cremona, o quell’altro, versione “banda del buco” contro il Livorno? Un Carpi senza “intensità”, per dirla col tecnico biancorosso, è destinato a soffrire con chiunque. E’ quindi d’obbligo ricompattarsi anche di fronte alle oggettive difficoltà del match ed alle assenze certe (Pasciuti, squalificato) e probabili, in particolare sulle corsie esterne. Proprio Pasciuti, ospite in settimana a Sportitalia, ha sintetizzato così la situazione: “E’ la B più difficile in cui abbiamo mai giocato. La sconfitta col Livorno non ce l’aspettavamo. Buona la reazione nel primo tempo dopo una brutta partenza, ma nel secondo tempo in campo non siamo proprio scesi”.

Castori non cerca alibi e presenta così la trasferta in Laguna: “Dimentichiamo la partita col Livorno, è stata una partita che abbiamo sbagliato completamente e lo abbiamo riconosciuto senza problemi. Peccato, ma ci può stare che dopo cinque o sei gare fatte benissimo di steccare. L’importante è ripartire, anche se a Venezia ci troveremo di fronte una squadra molto forte che per buona parte è la stessa che lo scorso anno è arrivata in semifinale play-off”. Assenze pesanti, non c’è che dire. “Ne abbiamo quattro, ma questo vorrà dire che ci sarà un’opportunità in più per chi finora ha giocato poco o niente. In questo momento c’è bisogno di tutti. Non escludo neanche un cambio di modulo, perché se non hai dei giocatori in determinati ruoli, si può cambiare sistema di gioco in funzione delle caratteristiche di quelli disponibili”.

In pratica si torna alla difesa a tre, con Poli, Buongiorno e Pezzi. Esterni Pachonik ed il “redivivo” Frascatore, con Jelenic mezzo destro, Sabbione metodista davanti alla difesa, Saric mezzo sinistro. Machach in appoggio a Mokulu, con Arrighini pronto a subentrare. Un Carpi da battaglia, con delle incognite ma con le caratteristiche psicologiche giuste per dar fastidio al Venezia e fare risultato. In attesa del mercato e del gennaio che sarà.



VENEZIA (4-3-3): Vicario; Zampano, Domizzi, Modolo, Bruscagin; Suciu, Bentivoglio, Pinato; Di Mariano, Marsura, Vrioni. All.: Zenga.

CARPI: (3-5-1-1): Colombi; Poli, Buongiorno, Pezzi; Pachonik, Jelenic, Sabbione, Saric, Frascatore; Machach; Mokulu. All.: Castori.

ARBITRO: Baroni di Firenze (Raspollini e Chiocchi; quarto ufficiale De Angeli).