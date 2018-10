Consar Ravenna-Azimut Leo Shoes Modena 1-3 | Modena si aggiudica il derby

Terza giornata di Superlega, si gioca domenica 28 ottobre alle 18:00 il derby Ravenna-Modena. Modena ha battuto la prima in casa Sora e ha vinto al tie break in quel di Bari contro un’ottima Castellana Grotte. Modena a quota cinque a un punto dalle big, a quota sei. I padroni di casa ravennati sono partiti ugualmente molto forte, vincendo la prima in casa 3-0 contro Milano, ma perdendo poi la seconda contro la Lube. I romagnoli sono una squadra molto giovane, con qualche esperto come Verhees ex Modena, e un'altra bella conoscenza del Palapanini, il promettente Argenta.

L’arbitro della gara il signor Tanasi. Ecco i sestetti: Ravenna: 8 Saitta, 2 Rychlicki, 6 Poglajen, 7 Raffaelli, 1 Russo, 9 Verhees, 10 Goi. All. Graziosi. Modena: Christenson, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Holt, Anzani, Rossini. All. Velasco.

Primo set 25-23 Modena : Raffaelli timbra il primo punto 1-0 Ravenna. Raffaelli diagonale vincente 2-1 per i romagnoli. Holt al centro 2-2. Rychicki 4-2 e break Ravenna. Holt ace vincente 6-5 Modena. Urnaut in banda 7-6 per Modena. Ravenna pasticcia in attacco 8-6 Modena e break. Urnaut muro vincente 9-6. Ravenna pareggia con abilità il risultato con servizi insidiosi 9-9. Bednorz vincente 11-10 Modena. Zaytsev bolide 12-10. Pipe vincente gialloblu 13-11. 13-12 Modena, muro ma per l’arbitro è punto per i romagnoli. Holt chiude un ottimo scambio 14-12 Modena. 15-13 quasi ace, ma il punto è degli ospiti. 16-14 errore Modena. Anzani vincente 17-14. 18-15 errore a servizio per Modena. Urnaut batte a rete 19-16. 20-16 Poglajen batte out. 18-20 ace dell’ex Verhess. 20-19 lo Zar diagonale out senza proteste. 21-19 punto fortunoso di Bednorz. 20-21 Rychilcki punto vincente. Poglajen pareggia i conti 22-22. 23-23 Holt batte a rete. 25-23 Zaytsev chiude il primo set.

Secondo set 25-18 Ravenna : Verhees 1-0. Bednorz murato 2-0 e break inziale. Bednorz punto vincente 3-1. Verhees batte out 4-2 per i padroni di casa. 5-3 Zaytsev batte a rete. 6-3 buon inizio set per Ravenna. 6-4 Bednorz. Attacco out dei padroni di casa 6-6 equilibrio. Holt al centro 7-7. 8-8 Urnaut chiude un’azione complicata. 9-8 Bednorz inerme punto Ravenna. Entra Kaliberda. Rychicki vincente 10-9. 12-10 Ravenna break con Raffaelli. Zaytsev batte out 13-11, Modena di rincorsa. 15-12 Holt errore in pipe. Entra Pinali. 16-13 Russo vincente al centro, Modena in difficoltà. 17-13 Rychicki, romagnoli dilagano. 18-14 Verhees al centro. 20-16 Kaliberda diagonale. 21-16 Rychicki. 22-17 errore a servizio dei padroni di casa. Entra Mazzone. Raffaelli in banda 24-18, set point. 25-18 muro Ravenna 1-1, e partita equilibrata.

Terzo set 25-22 Modena : Urnaut in banda 1-0. Holt ace vincente 2-0 break gialloblu. 3-1 Modena punto fortunoso per i gialli. Russo mura Urnaut 2-3. 4-3 Urnaut batte out. Ace Ravenna 5-5, Modena non può nulla. 7-5 Zaytsev di giustezza. 9-6 fallo in attacco dei ravennati, Modena vuole scappar via ! Urnaut vincente 10-6. 11-7 errore di formazione gialloblu. 12-7 Zaytsev si sblocca. 13-8 Urnaut convincente, Ravenna in difficoltà. Urnaut pipe strepitosa 15-10 Modena. Ace di Russo, Modena resta a guardare 15-12, Ravenna non molla. 16-13 punto Modena, Ravenna errore a servizio. Holt al centro 17-14 Modena. 18-15 errore a servizio di Modena. Holt batte a rete 19-16. 19-17 muro di Rychicki, Ravenna spera nella rimonta . 20-17 Modena vince un duello a rete. Pinali in campo. Kaliberda punto vincente 22-19 Modena. Punto vincente di Urnaut 23-20 Modena. 23-21 Pinali batte out. 24-22 errore in banda di Urnaut. 25-22 Modena conquista il terzo set e si porta sul 2-1.

Quarto set 25-16 Modena : Lo Zar a riposo. Raffaelli primo punto in banda 1-0 Ravenna. Errore di Russo a servizio 2-2. Urnaut diagonale vincente 3-3. Errore di Rychicki 4-3 per gli ospiti. Errore a servizio di Ravenna 5-4. Lo Zar riposa. 6-6 Pinali vincente. Muro vincente di Urnaut 8-6 Modena. Raffaelli brutto errore 9-6. 10-6 Ravenna in conclusione, i gialloblu vogliono chiudere la pratica. 11-8 Modena, Ravenna rincorre senza paura. Urnaut stratosferico 13- 8 per gli ospiti. 14-9 Anzani al centro. 15-9 Urnaut battuta vincente, non può nulla la difesa romagnola. 16-10 il Modena prende il largo. Kaliberda vincente in banda 17-10, partita verso una sua conclusione. Urnaut decisivo 18-11. 19-12 errore a servizio dei padroni di casa. Anzani al centro, 21-13 Modena, vicino alla vittoria. 21-14 errore a servizio di Holt. Urnaut in banda 22-14. 24-15 muro di Anzani, match point. 25-16 batte a rete, Modena vince il quarto set, e vince 3-1 la terza di campionato, oggi non era facile, vittoria piena e tre punti.

LE PAGELLE : Modena 6,5

Christenson 7 ; Zaytsev 4,5 ; Urnaut 8 ; Bednorz 5,5 ; Holt 7,5 ; Anzani 7 ; Rossini 7 .

INGRESSI : Kaliberda 6,5 ; Pinali 6 ; Mazzone s.v

Julio Velasco 7