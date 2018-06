Abbonamenti al Palapanini, record assoluto di rinnovi

Era difficile solo da pensare, ma Modena è Modena e al PalaPanini a volte succede ciò che altrove non potrebbe succedere, anzi nemmeno si potrebbe immaginare. Gli abbonati che hanno rinnovato le proprie tessere in vista della prossima stagione sono stati 1621, record assoluto per la società di Catia Pedrini.

Un risultato forse inaspettato, data la partenza di nomi illustri e le incognite sul nuovo progetto sportivo. Ma anche gli acquisti - Velasco e Zaytsev su tutti - hanno dao un forte impulso alla tifoseria, che ha dimostrato un grande attaccamento alla squadra.

Alla marea gialla dei rinnovi si aggiungeranno da martedì gli abbonati che potranno sottoscrivere le nuove tessere, sempre presso le filiali BPER Banca. L’abbonamento è valido per tutte le partite di campionato (regular season e playoff), Coppa Italia e prima fase di Champions League che Modena Volley disputerà in casa nel corso della stagione.

Sul sito Modena Volley tutte le info sulla campagna abbonamenti: bit.ly/MV_campagna_abbonamenti_2018_19