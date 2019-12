Spettacolo al PalaPanini per la “Sport2U International Roller Cup 2019” - I risultati

Si conclude la decima edizione della “Sport2U International Roller Cup 2019”, nel fantastico scenario del Palapanini è sicuramente lo spettacolo a farla da padrone. I migliori 24 pattinatori su rotelle del mondo si sono dati battaglia in quel di Modena per aggiudicarsi l’ambito trofeo della IRC.

A sollevarlo sono i ragazzi di FLATS SERVICE capitanati da Luca Lucaroni e Rebecca Tarlazzi, protagonisti nella gare singolari e nella coppia artistico, mentre per la coppia danza sono scesi in pista Asya Testoni e Giovanni Piccolantonio. Seguono gli atleti della squadra RIMA che rimontano dopo Bari trascinati dalla superba prestazione di Letizia Ghiroldi nel singolare femminile e della coppia Stibilj-Bassi nella Coppia Danza.

Terzi classificati i componenti della squadra U.M. Progetti che vedono nella stella spagnola Pere Marsinyach il secondo classificato nel singolo, Ferrentino-Calzolari sono terzi nella coppia artistico. In quarta posizione la squadra Calf che vede nella coppia portoghese Souto-Souto la miglior prestazione: secondo posto nella categoria coppia danza alle spalle di Stibilj-Bassi.

Gli atleti sono stati premiati dal Sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli e sono saliti sul podio accompagnati dai giovanissimi della “Junior Sacca Modena”, squadra di casa che ha anche intrattenuto il pubblico nella parte iniziale e finale dell’evento.

Superlativa prestazione di Luca Lucaroni che fa bottino pieno aggiudicandosi quattro specialità su quattro in tutta la “Sport2U International Roller Cup”. Molto bene anche Rebecca Tarlazzi che si vede superare nel singolo femminile dalla prestazione superlativa di Letizia Ghiroldi. Non confermano il primo posto di Bari Testoni e Piccolantonio, ma il terzo posto di giornata non compromette la prestazione di squadra che porta comunque al primo posto della FLATS SERVICE.

“Credo che il pattinaggio vada su certi network solo grazie alla nostra organizzazione nonostante l’Italia possa contare diversi campioni a livello internazionale - ha commentato Franco Culcasi, direttore organizzativo dell'evento - Sono contento della logistica, l’organizzazione è andata alla grande. Posso già confermare che Bari sarà protagonista ancora l’anno prossimo e sarà più vicina alla data Modena. La bellezza nell’organizzare questo evento è poterlo vivere da dirigente dopo non esser riuscito a farlo da atleta”.

Anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha sottolineato: “Contentissimo che questa bellissima iniziativa nata dieci anni fa possa andare avanti e portare sempre più campioni di questo sport nella nostra città. Il fatto che sia arrivato al palapanini, il tempio della pallavolo modenese, vuol dire che la città tiene a questo evento e tiene a valorizzarne tutti gli aspetti: da quello organizzativo, sportivo e mediatico”.

CLASSIFICA FINALE:

FLATS SERVICE 205

RIMA 175

U.M. PROGETTI 160

CALF 160

SINGOLO MASCHILE

Luca Lucaroni FLATS SERVICE ITA 78,01

Pere Marsinyach U.M PROGETTI SPA 71,99

Marco Giustino CALF ITA 49,21

Lorenzo Neri RIMA ITA 43,77

SINGOLO FEMMINILE

Letizia Ghiroldi RIMA ITA 56,95

Rebecca Tarlazzi FLATS SERVICE ITA 51,90

Carla Escrich Solè CALF SPA 46,43

Michela Cima U.M. PROGETTI ITA 32,64

COPPIA DANZA

Stibilj-Bassi RIMA ITA 76,47

Souto-Souto CALF POR 59,95

Testoni-Piccolantonio FLATS SERVICE ITA 56,23

Parma-Nuti U.M. PROGETTI ITA 50,21

COPPIA ARTISTICO

Tarlazzi-Lucaroni FLATS SERVICE ITA 82,20

Esposito-Rossi CALF ITA 66,67

Ferrentino-Calzolari U.M. PROGETTI ITA 47,21

Bertoldi-Casini RIMA ITA 41,63