La rosa dei 21 calciatori al raduno del Modena Fc

In casa gialloblù, ottenuto il ripescaggio in serie C, si stanno ultimando i preparativi per il raduno. Oggi la squadra si è ritrovata allo stadio Braglia per la consegna del materiale tecnico. Alle 18 il primo allenamento, a porte aperte, al campo sportivo di San Damaso dove verranno sostenuti i test fisici e atletici.

Il 18 dopo le analisi mediche al Braglia, la squadra di Mauro Zironelli partirà per il ritiro di Fanano, i gialloblù saranno ospitati al Park Hotel dove rimarranno fino al primo agosto quando in serata ci sarà il rientro in città.

Questo è l’elenco dei calciatori che da oggi parteciperanno al raduno del Modena, sono tutti in attesa di firmare il contratto con il club gialloblù appena sarà disponibile la modulistica federale.

Portieri: Antonio Narciso, Riccardo Gagno e Francesco Pacini.

Difensori: Andrea Ingegneri, Armando Perna, Nicola Stefanelli, Mickael Varutti, Giovanni Zaro.

Centrocampisti: Enrico Bearzotti, Andrea Boscolo Papo, Lorenzo De Grazia, Edoardo Duca, Gianluca Laurenti, Pietro Messori, Riliwan Mario Rabiu, Alessandro Mattioli.

Attaccanti: Felipe Sodinha, Carlo Emanuele Ferrario, Simone Rossetti, Alberto Spagnoli, Tommaso Spaviero.

