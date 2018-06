Volley femminile, San Cesario vola ai Nazionali con due squadre

Doppio orgoglio per San Cesario che si guadagna l’accesso ai Campionati Nazionali di Pallavolo femminile con ben due squadre, Edilrestauro Under 12 e Volley San Cesario Under 14. “Un anno col botto! - commentano entusiaste le allenatrici Marzia Bernardi e Valentina Guizzardi. Siamo partite a settembre con due gruppi “misti” di ragazze unendo due società (Volley San Cesario e Pol. Castelfranco) che già collaboravano insieme.

L’Under 14, che alleniamo da due anni, ha sconfitto in casa un'agguerrita Mondial Carpi nella finale regionale di domenica 27 maggio, arrivando prima classificata al campionato CSI e seconda a quello FIPAV, dopo la Liu Jo".

Diverso il percorso con l'Under 12. "Squadra nuova, le bimbe non si conoscevano - proseguono le allenatrici - e abbiamo dovuto fare un gran lavoro tecnico, oltre a creare le condizioni per uno spirito di gruppo ex novo. Siamo partite incerte, ma già a metà anno guardavamo dall'alto della classifica la maggior parte delle squadre del campionato della nostra categoria. in quello FIPAV siamo rimaste in vetta quasi fino alla fine, con altre due squadre che poi negli scontri finali hanno dimostrato qualcosa in più e abbiamo concluso la stagione al terzo posto. Nel CSI siamo arrivate prime nel girone, perdendo una sola partita, e seconde classificate alla finale provinciale, guadagnando cosi l'accesso ai regionali che si sono disputati il 20 maggio scorso. Qui le ragazze hanno messo a segno tutte le partite, salendo sul gradino più alto del podio al pari delle sorelline maggiori. Entrambe le squadre si preparano ai campionati nazionali all’Eurocamp di Cesenatico dal 13 aI 17 giugno per l’Edilrestauro Under 12, e dal 27 giugno al 1 luglio per il Volley San Cesano Under 14.

