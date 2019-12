Sassuolo Cagliari 2 - 2, le pagelle | Bene Berardi al rientro, Caputo positivo

Ecco le pagelle di Sassuolo Cagliari 2-2.

SASSUOLO: Turati 6; Toljan 6, Marlon 6 (46' Peluso 5.5), Romagna 6, Kyriakopoulos 6.5; Magnanelli 6, Locatelli 6.5; Berardi 7 (74' Traorè s.v.), Djuricic 7 (89' Obiang), Boga 6; Caputo 7.

CAGLIARI: Rafael 5.5; Cacciatore 5.5, Pisacane 5.5, Klavan 5.5, Pellegrini 5 (46' Lykogiannis 5), Nandez 6 (78' Ragatzu 7), Cigarini 6, Rog 6, Nainggolan 6.5, Joao Pedro 7, Simeone 5 (46' Cerri 5).

MIGLIORI TODAY

BERARDI 7 - Torna in campo dopo un mese di stop e fa impazzire la difesa avversaria, in particolare Pellegrini che non riesce a contenerlo in nessun modo. Segna un gol dopo appena 6 minuti di gioco, peccato per il rigore sbagliato nella ripresa che influisce un po' sul voto finale oltre che sul risultato della partita.

CAPUTO 7 - Grande prestazione anche dell'altro attaccante neroverde che nel primo tempo sembra divertirsi in campo facendo un po' quello che gli pare. Dialoga sempre bene con tutti i compagni.