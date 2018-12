Sassuolo Catania 2 - 1 | Neroverdi agli ottavi con un po’ di fatica

Passa il turno non senza sofferenze il Sassuolo di mister De Zerbi che ha affrontato il Catania al Mapei Stadium per il quarto turno di Coppa Italia. Nel primo tempo è passato in vantaggio al 13’ il club neroverde con Alessandro Matri che entra in area e di precisione batte il portiere avversario. Reagiscono però gli ospiti che giocano un ottimo primo tempo creando varie occasioni e trovando il pareggio al 40’ con Brodic che insacca in tap-in un tiro respinto di Angiulli. Poco prima Matri era andato vicino al raddoppio colpendo il palo. Nella ripresa meglio il Sassuolo che fatica però a trovare il gol della vittoria che arriva solo all’80’ quando Locatelli calcia forte un tiro respinto dal portiere del Catania su Matri. I neroverdi passano così agli ottavi di finale dove incontreranno il Napoli.

SASSUOLO: Pegolo; Magnani, Lemos, Peluso (64’ Lirola), Dell’Orco; Locatelli, Magnanelli, Djuricic (64’ Di Francesco); Brignola, Matri (84’ Bourabia), Trotta. A disp: Satalino, Consigli, Rogerio, Sensi, Duncan, Odgaard, Babacar, Berardi. All. Roberto De Zerbi

CATANIA: Pisseri, Calapai, Silvestri, Esposito, Baraye, Bucolo, Angiulli, Brodic, G.Rizzo (59’ Biagianti), Barisic (66’ Manneh), Curiale (75’ Marotta). A disp: Pulidori, Aya, Scaglia, Lovric, Mujkic, Vassallo, Ciancio, Lodi. All. Andrea Sottil

RETI: 13’ Matri, 40’ Brodic, 80’ Locatelli

