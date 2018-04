Sassuolo Fiorentina 1 - 0 | I neroverdi fermano la corsa all'Europa dei viola

Manca ancora la matematica, ma il Sassuolo può cominciare a pensare alla salvezza come un obiettivo raggiunto. La vittoria contro la Fiorentina, conquistata con una partita di gran carattere e intelligenza, porta la squadra di Iachini a +9 sulla terzultima in attesa delle partita degli avversari diretti.

IL MATCH - Prima occasione per il Sassuolo al 4' con Adjapong: traversone di Rogerio e buon tiro dal secondo palo di giovane modenese, ma Dragowski para in due tempi. Ci prova Lemos al 24' con una buona punizione che viene però parata senza troppi problemi. Non succede praticamente nulla, con le due squadre che lottano con grande aggressività a centrocampo ma non arrivano mai a creare azioni pericolose. Colpo di scena al 31' quando Dabo commette fallo su Berardi e viene ammonito, ma era il secondo giallo e deve lasciare il campo e i compagni in inferiorità numerica a metà del primo tempo. Sembra tenere bene la Fiorentina, ma al 41' è ancora Politano a dare una svolta alla partita segnando uno dei suoi classici gol: gran botta di sinistro dal limite sotto la traversa a impattare il bel assist di Adjapong, niente da fare per Dragowski. Bel cross di Berardi al centro dell'area al 51' dove sono appostati Adjapong e Missiroli ma viene chiamato un fallo in attacco. La Fiorentina rientra in campo più determinata nella ripresa, nonostante l'inferiorità numerica. Errore clamoroso di Politano al 58' quando arriva da solo davanti a Dragowski e calcia addosso al portiere vanificando l'azione che avrebbe potuto chiudere la partita. Prova a spingersi avanti la squadra ospite per recuperare il risultato, ma senza riuscire a creare niente di concreto e lasciando spazio al contropiede del Sassuolo. Il primo tiro in porta della Fiorentina arriva al 69' quando i neroverdi si trovano scoperti su una ripartenza ma Simeone calcia con troppa fretta tra le braccia di Consigli. Tenta uno schema su punizione il Sassuolo 73' ma Dragowski capisce tutto e anticipa Missiroli. Sbaglia ancora Simeone all'80' quando arriva al tiro dalla sinistra e calcia fuori di parecchi metri dalla porta. Ci prova anche Matri entrato nel finale, ma i suoi tiri sono sempre imprecisi e lenti.

SASSUOLO: Consigli; Lemos (76' Dell'Orco), Acerbi, Peluso; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi (64' Ragusa), Politano (83' Matri). A disp.: Pegolo, Marson; Letschert, Frattesi, Biondini, Mazzitelli, Cassata, Pierini, Babacar. All.: Giuseppe Iachini

FIORENTINA: Dragowski; Laurini, Milenkovic, V.Hugo; Chiesa (72' Gaspar), Benassi, Dabo, Veretout, Olivera (55' Dias); Saponara (55' Simeone), Falcinelli. A disp.: Cerefolini, Brancolini, Hristov, Biraghi, Ranieri, Cristoforo, Eysseric, Gori. All.: Stefano Pioli

ARBITRO: sig. Irrati

RETI: 41' Politano

NOTE: ammoniti Peluso, Laurini, Berardi, Lemos, Adjapong, Rogerio, Consigli. Espulso Dabo per somma di ammonizioni.