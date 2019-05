Sassuolo Roma 0 - 0, le pagelle | Berardi, che qualità! Bene Rogerio

Ecco le pagelle di Sassuolo Roma 0-0.

SASSUOLO: Consigli 6.5; Lirola 6.5, Demiral 6.5, Ferrari 6, Rogerio 6.5; Locatelli 6 (92' Adjapong s.v.), Magnanelli 6.5, Duncan 6.5; Djuricic 6.5 (77' Brignola s.v.), Berardi 7, Boga 6.5 (79' Di Francesco s.v.).

ROMA: Mirante 6.5; Florenzi 6, J.Jesus 6, Fazio 6.5, Kolarov 6; Cristante 6.5, Nzonzi 5.5; Zaniolo 5.5 (65' Pastore s.v.), Under 6 (65' Kluivert s.v.), El Shaarawy 6 (77' Perotti s.v.); Dzeko 6.

MIGLIORI TODAY

BERARDI 7 - Partita di grandissima qualità per il neroverde che nel primo tempo impressiona per le idee e le esecuzioni. Nella ripresa scompare un po', ma la sua prestazione non è in discussione.

ROGERIO 6.5 - Ottima partita del difensore neroverde che non spinge come al solito, ma dà grande stabilità alla fase difensiva. La sua continuità di rendimento è sicuramente una nota a favore.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!