Sassuolo Torino 1 - 1 | Pareggio con brividi al 'Mapei Stadium'

Pareggio che non fa male ai neroverdi che perdono una posione in classifica ma rimangono a due punti dagli avversari granata e vicinissimi alla zona Europa. Nel finale rischio beffa per gli umoni di De Zerbi che vengono 'Salvati' dal VAR.

IL MATCH - Partita equilibrata tra Sassuolo e Torino che si alternano nel possesso palla e nella creazione di occasioni. La prima importante arriva al 19’ con Di Francesco che di testa tocca un cross dalla sinistra di Locatelli, ma il pallone termina di poco alto sulla traversa. Risponde Zaza al 25’ con la migliore occasione del primo tempo quando col sinistro cerca di sorprendere Consigli che riesce però a trattenere un pallone non facile togliendolo da possibili ribattute. Ancora Di Francesco di testa al 27’ sfiora un ottimo cross di Berardi senza riuscire a dare la potenza necessaria per mandarlo in rete. Lo stesso Berardi poi di testa impegna Ichazo cercando di deviare in rete un suggerimento di Rogerio. Al rientro dall’intervallo è Matri a far tremare i tifosi granata con un’acrobazia in mezzo all’area che viene annullata da un ottimo Ichazo. A sbloccare la partita al 54’ però è Belotti che viene servito sulla destra da Zaza e, da posizione defilata, riesce a incrociare facendo tunnel a Rogerio e sorprendendo Consigli. Al 58’ il sig. Banti chiama calcio di rigore per fallo su Di Francesco, ma il penalty non viene poi concesso perché il giocatore neroverde si trovava in posizione di fuorigioco prima di subire il fallo. Gestisce ora il Torino con il Sassuolo che si sbilancia per cercare il pareggio e ci prova con Rogerio e Ferrari ma senza fortuna. Entra poi anche Babacar al 77’ e cerca di dare un po’ di freschezza e forza al reparto offensivo, però manca la precisione. Al 92' arriva il gol del pareggio con Brignola, entrato nella ripresa, che di testa colpisce un cross battendo Rincon e manda in rete. Al 94' sembra svanire il sogno del pareggio dell'ultimo minuto quando Iago Falque, entrato all'80', segna il gol del 2-1 per i granata che viene però annullato dal VAR per fuorigioco.

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli (77’ Babacar), Sensi (86’ Magnanelli) Bourabia; Berardi, Matri, Di Francesco (69’ Brignola). A disp. Pegolo, Satalino, Lemos, Peluso, Dell’Orco, Magnani, Trotta. All.: Roberto De Zerbi

TORINO: Ichazo; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Meitè, Rincon, Baselli (87’ Lukic), Ansaldi (59’ De Silvestri); Belotti, Zaza (80’ Iago Falque). A disp.: Rosati, Gemello, Moretti, Lyanco, Bremer, Edera, Parigini, Soriano, Berenguer. All.: Walter Mazzarri

ARBITRO: sig. Banti

RETI: 54’ Belotti, 92' Brignola

NOTE: ammoniti Rincon, Rogerio, Izzo, Lukic, Brignola.

