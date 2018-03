A Cerreto Laghi un altro primo posto per lo Sci Club Riolunato

Si sono svolte sabato a Cerreto Laghi le due gare finali del circuito regionale CAE FISI del Trofeo Natura Nuova Audi Zentrum Bologna. Le condizioni metereologiche hanno costretto gli organizzatori a concentrare in un'unica giornata le due gare previste per il fine settimana, per cui i giovani atleti hanno disputato, nell'arco di poche ore, sia il gigante che lo slalom, incuranti di nebbia e pioggia. Anche questa volta lo Sci Club Riolunato, grazie agli ottimi risultati dei suoi atleti, ha ottenuto il primo posto nella classifica degli Sci Club della nostra Regione.

Questi podi dello slalom gigante:

per i Baby 1 femminile: SOFIA BRIZZI (Sci Club 21), ADELE CIUFFARDI (Sci Club Cerreto Laghi), SARA PRANDINI (Frignano Ski Team);

per i Baby 1 maschile: FRANCESCO GIORGIONE (Sci Club Riolunato), NICOLA TINTORI (Sci Club Sestola), TOMMASO PANETTIERI (Sci Club Montenuda);

per i Baby 2 femminile: EMMA GUGLIELMINI (Sci Club Val Carlina), GRETA LENZINI (Sci Club Fanano 2001), CARLOTTA VENERA (Sci Club Riolunato);

per i Baby 2 maschile: MIRKO MASETTI (Frignano Ski Team) , ANDREA SANCASSANI (Sci Club Riolunato), ALBERTO BARBOLINI (Sci Club 21);

per i Cuccioli 1 femminile: MARGHERITA SACCARDI e IRENE TURCHI (Sci Club Schia Monte Caio), MARTA SANTERINI (Sci Club Riolunato);

per i Cuccioli 1 maschile: ANDREA PASSINO (Sci Club Riolunato), MODESTI MATTIA e FABIO (Sci Club Val Carlina);

per i Cuccioli 2 femminile: ANGELICA GUERRI (Sci Club Sestola), CECILIA ZUCCARINI (Sci Club Riolunato), BEATRICE AZZOLINI (Sci Club Cerreto Lago);

peri i Cuccioli 2 maschile: MATTEO SEGHI (Sci Club Sestola), DIEGO CONTINI (Sci Club Riolunato), DAMIANO ARRIGHI (Sci Club Montenuda).

...e quelli dello slalom speciale:

per i Baby 1 femminile: SOFIA BRIZZI (Sci Club 21), GULIA BRACCINI e SARA CIRELLI (Sci Club Riolunato);

per i Baby 1 maschile: FRANCESCO GIORGIONE (Sci Club Riolunato), TOMMASO PANETTIERI (Sci Club Montenuda), Elia Gasperini (Sci Club Tutto Bianco);

per i Baby 2 femminile: EMMA GUGLIELMINI (Sci Club Val Carlina), GRETA LENZINI (Sci Club Fanano 2001), ALICE BIANCHI (Sci Club Cerreto Lago);

per i Baby 2 maschile: MIRKO MASETTI (Frignano Ski Team), ALBERTO BARBOLINI (Sci Club 21), FRANCESCO PELLICONE (Sci Club Sestola);

per i Cuccioli 1 femminile: VIOLA ADANI (Sci Club Sestola), MARGHERITA SACCARDI (Sci Club Schia Monte Caio), GLORIA MILANI (Sci Club Riolunato);

per i Cuccioli 1 maschile: ANDREA PASSINO (Sci Club Riolunato), MODESTI FABIO (Sci Club Val Carlina), D’ARPÈ GABRIELE (Sci Club Fanano 2001);

per i Cuccioli 2 femminile: ANGELICA GUERRI (Sci Club Sestola), CECILIA ZUCCARINI (Sci Club Riolunato), GINEVRA GRONDELLI (Sci Club Schia Monte Caio);

per i Cuccioli 2 maschile: MATTEO SEGHI (Sci Club Sestola), DIEGO CONTINI (Sci Club Riolunato), FRANCESCO TINTORRI (Sci Club Sestola).

Gallery