Campionato interregionale Under 14, i risultati di Scomed Bomporto a Ferrara

I Scomed Bomporto Under 14 ancora saldamente al secondo posto in classifica generale. Poteva essere una giornata diversa per i Scomed, domenica 2 febbraio a Ferrara, decimati da infortuni e indisposizioni. La giornata infatti era iniziata bene contro i padroni di casa per poi terminare sì con una vittoria, ma al prezzo di un serio infortunio verso la fine dell’incontro del portiere bomportese Parmeggiani, sostutuito poi dal giocatore Tomasini.

La seconda partita vede i toscani dell’Empoli vincere su misura nei confronti degli Scomed deficitari nel fisico e nello spirito. Nella terza partita il giocatore Rebecchi Federico si sostituisce a Tomasini in porta e non gioca Parmeggiani Andrea, bomber della squadra, per scelta tecnica. Ottima in ogni caso la performance dei più giovani dell’avviamento all'hockey di Bomporto nell’incontro della giornata contro la formazione di Imola.

Formazione Scomed- LUMIA-GAVIOLI-MIRTO C.-MIRTO M.-CARANNANTE-BELTRAMI-VERGARI F-VERGARI F. ALL. LUCCHINI Questi i risultati della giornata: FERRARA -SCOMED 4-6 -Per i Scomed goal di : 2 PARMEGGIANI A.REBECCHI-BERGAMINI F.-BERGAMINI A.-BARTOLAI E.- SCOMED -EMPOLI 7-8 Peri Scomed goal di : 4 PARMEGGIANI A.-BERGAMINI F.-BERGAMINI A.-CORAZZARI E. SCOMED -FERRARA 3-3- PER I SCOMED 2 TOMASINI 1CORAZZARI E. La formazione Scomed Bomporto Under 14: PARMEGGIANI S.-BERGAMINI F.-REBECCHI F.-PARMEGGIANI A.-BARTOLAI E.-BERGAMINI A.-CIPRIANO A.-CORAZZARI E.-TOMASINI S.- ALL, SALA Nelle foto : I Scomed Bomporto Under 14 e la formazione di avviamento al pattinaggio

