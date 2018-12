Banca del Frusinate Sora-Azimut Leo Shoes Modena 2-3 | Vince Modena al tie break in una partita infinita

A Santo Stefano si gioca la prima partita del girone di ritorno in casa del Sora (Frosinone) e Modena dopo la bella vittoria contro Verona vuole tornare a casa con il risultato pieno. Le ultime due giornate i laziali hanno perso 3-1 in casa contro Perugia e vinto domenica 3-1 in casa di Castellana un'importante sfida. Sora è terz’ultima a quota 13 punti davanti a Siena e Castellana. Modena invece è quarto, con 8 punti di vantaggio su Milano. Vicine la Lube, un punto sopra, e Trento, a più tre.

L’arbitro della gara è il signor Piperata. Ecco i sestetti. Sora: 3) Kedzierski, 15) Petkovic, 5) Kupono 7) Ferreira, 4) Caneschi, 18) Di Martino, 6) Bonami. All. Barbiero. Modena: Christenson, Pinali, Bednorz, Urnaut, Anzani, Holt, Rossini. All. Velasco.

Primo set 30-28 Modena : Caneschi inaugura la partita 1-0 Sora. Di Martino muro Sora vincente 2-0. Kupono errore in schiacciata 2-2. Kupono vincente in banda 4-3 buon inizio Sora. 5-4 muro di Bednorz su Petkovic, gialli avanti. 6-5 Holt al centro puntuale. 7-5 muro Urnaut break Modena. Urnaut vincente d’astuzia 8-6 Modena. 9-6 Caneschi errore madornale al centro. Petkovic vincente 7-10, Sora vuole riprendere Modena. 12-7 ace di Christenson. 13-8 Christenson batte out. Bednorz vincente 15-9 Modena conduce. Urnaut in banda 16-10. Urnaut decisivo 17-11 Modena vuole chiudere il set. Urnaut 18-12. 18-14 ace di Ferreira. 19-15 Petkovic punto vincente. 19-16 ace di Caneschi, errore di Bednorz. 20-17 Petkovic punto vincente, Sora recupera. 22-17 Bednorz murissimo su Di Martino al centro. 23-18 Holt vincente al centro, sempre preciso. Ace Sora Marrazzo, 23-20 Modena. Petkovic in banda 24-21 Modena. Ferreira punto vincente 24-22. Ferreira in banda 24-24 ai vantaggi. 25-25 Urnaut in banda grazie al check. Sora regge ai vantaggi 26-26 Modena calo incredibile. Ferreira 27-26 ace vincente. 28-28 vantaggi emozionanti. 30-28 muro Modena 1-0 per i gialli.

Secondo set 25-20 Modena : Ferreira batte a rete 1-0 Modena. Sora Caneschi fa 1-1. Bednorz muro vincente 3-1 Modena. 3-3 Anzani non s’intende con Christenson pareggio. Bednorz in banda 5-3 break gialloblu. Kupono ace vincente Sora 5-5. 7-5 muro di Bednorz e Holt su Petkovic. 8-6 Pinali vincente in banda. 9-7 Pinali replica, Modena vuole scappar via. 9-9 Ferreira ace vincente, parità ! 11-10 Anzani al centro. 12-11 Modena, Petkovic batte out. 14-13 Modena, Di Martino batte out. 15-14 Pinali vincente in banda. Urnaut in banda 16-14 Modena break importante. Anzani murissimo su Caneschi 17-14 Modena. Urnaut replica 18-14 Modena. 19-15 Anzani al centro vincente. 21-15 Anzani scatenato, Modena scappa via. Urnaut in banda preciso 22-16 Modena. 23-17 Urnaut batte out. 24-18 Pinali concreto in banda. 24-19 Petkovic annulla la prima palla set. 25-20 Modena va 2-0.

Terzo set 25-23 Sora : Christenson ace tramite il check, Modena 1-0. Secondo servizio out 1-1. Errore di Bednorz 3-1 Sora. Ferreira in banda out 3-3. Ferreira 5-3 Sora che inzio di set ! Petkovic ha la meglio sul muro gialloblu 6-4. 7-4 un tocco di troppo per Modena. 8-5 Pinali batte out, Modena rincorre. Petkovic 9-5, Modena in difficoltà nel terzo set. 10-6 Sora, errore in battuta di Bednorz. 11-7 erroracci di Modena in battuta, Sora è avanti. 11-8 Anzani mura l’attacco dei padroni di casa. 12-9 in banda Sora. Ferreira vincente chiude un bellissimo scambio 13-9. Murissimo Urnaut su Petkovic 13-10 Modena non molla un colpo. Petkovic allunga 15-10 Sora, bello scambio. 16-11 Bednorz murato da Petkovic, Sora controlla. 18-11 ace Ferreira, Modena soccombe. 19-12 Petkovic in banda. 19-13 punto Modena grazie al check. Ace di Bednorz 19-14. Urnaut bolide 19-15 Sora, Modena rincorre. 20-16 Petkovic punto in schiacciata, bel set. Urnaut in banda 21-18 Modena vuole agguantare il pari. Ferreira spreca una buona palla 21-19. Ferreira vincente 23-19. Urnaut batte out 24-20. Bednorz 24-21 Sora, prima palla set annullata. Entra Pierotti. 24-22 punto Modena. 24-23 Modena si avvicina, bravo Pierotti in battuta. 25-23 Bednorz malissimo in banda 2-1 Modena. Si va al quarto set.

Quarto set 26-24 Sora : Punto Modena subito 1-0. Ferreira replica 1-1. Ferreira pareggia i conti 2-2. Caneschi vincente 3-3, inizio di set equilibrato. Sora 5-3 break importante. Petkovic out in banda 6-5 Modena. Muro di Di Martino su Anzani 7-6 Sora. Bednorz di potenza 8-7 Sora avanti. 8-8 errore in banda di Sora. Pinali in banda 9-8 ribaltata. 10-9 Urnaut, punto un po’ pasticciato, la “ sistema “ Tine. Ancora in punto lo sloveno di Modena 11-9. Punto Anzani 12-10 Modena che vuole scappar via. Ferreira in banda vincente 13-12 Modena. 13-13 Holt al centro in rete. 15-13 errore in banda, Modena vuole chiudere la pratica. 16-13 Holt mura Petkovic 16-13 Modena. Urnaut chiude il punto 17-13 Modena. 18-13 punto Modena, Sora incespica in difesa. Holt al centro 19-14 Modena. Petkovic ha la meglio su Anzani 19-16 Modena. 19-18 Pinali spreca tutto in banda. Entra Kaliberda. Anzani al centro vincente 20-19 Modena. Petkovic out in banda 22-20 Modena. 22-22 ace Sora pareggio. Urnaut 23-23. Pierotti in campo. 24-24 si va ai vantaggi. 26-24 Sora si va al tie break.

Tie break 15-11 Modena : Urnaut vincente in banda 1-0 Modena. Petkovic pareggia i conti 1-1. Anzani al centro. 3-2 errore di Caneschi in battuta. Petkovic bellissimo punto Sora 3-3. Bednorz mura l’attacco di casa 5-3. Pipe Urnaut 6-4 Modena conduce. 7-4 Modena comodamente al centro. Bednorz ace vincente 8-4. Ammonito Urnaut per proteste. Petkovic vincente 6-9 Modena, Sora non molla ! 11-6 ace Modena con Christenson. Ammonito Ferreira per proteste. 7-11 bellissimo scambio, bellissime difese, punto Sora. Petkovic in banda 11-9 Modena rischia. 12-10 Modena, Ferreira ancora in punto, tie break equilibrato. Entra Benvenuti. Bednorz vincente 14-11, match point Modena. 15-11 Pinali ace vincente chiude la pratica Sora, che sofferenza per l’Azimut !

LE PAGELLE - Modena 5,5

Christenson 6, Pinali 5,5, Urnaut 6, Bednorz 6,5, Anzani 6,5, Holt 5,5, Rossini 6.

INGRESSI: Pierotti 6, Kaliberda s.v, Benvenuti s.v

All Velasco 5,5