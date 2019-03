Test Match Monari, il Sassuolo si concede il bis

Ed alla fine è il Sassuolo Calcio a concedersi il bis, dopo quella della settimana successiva con i 2010, nel primo Monari Test Match categoria 2009 svoltosi domenica presso il Campo Sintetico Giuseppe Ferrari della Monari. A sfidarsi sono Sassuolo, Cittadella, Parma ed i padroni di casa della Monari che nel girone di qualificazione avevano eliminato Modena e Virtus Verona.

La prima giornata vede il Parma prevalere per 7 a 3 sul Cittadella al termine di una partita dai ritmi alti e ben giocata da entrambe le compagini ma con i parmensi più prolifici sotto porta. Il Sassuolo ha invece la meglio sulla Monari dopo aver sofferto solo nel primo tempo chiuso 2 a 2, poi i neroverdi alzano il ritmo e fanno valere la loro migliore tecnica.

La seconda giornata vede il Parma prevalere sui Monarini senza mai lasciarli scampo grazie ad una partita tecnicamente perfetta in ogni giocata. Il Sassuolo invece si concede il bis sul Cittadella che non trova la forza per giocare al meglio entrambe le fasi di possesso e non possesso palla.

Si arriva così alla terza giornata con le sfide decisive per il primo ed il terzo posto. Tra Monari e Cittadella a spuntarla sono i veneti al termine di una partita bellissima per intensità e continuità di azioni offensive da una parte all'altra con la Monari che nel terzo tempo spreca quattro occasioni limpide davanti al portiere e non riesco così a trovare il pari. Spettacolare ed emozionante anche la sfida tra neroverdi e gialloblu dove in palio c'è il primo posto del torneo. Il ritmo gara non da soste ai giocatori in campo continuamente presi tra azioni d'attacco e recuperi difensivi. Il Parma passa in vantaggio inizialmente ma viene ripreso dal Sassuolo che nel secondo tempo subisce nuovamente il vantaggio dei ducali. Nel terzo tempo però a rompere l'equilibrio della partita è l'ex monarino Owen che con una doppietta segna il pari ed il vantaggio del Sassuolo permettendo così ai neroverdi di conquistare partita Torneo.

Ancora una volta a vincere é stato peró il Fair play ed il calcio con oltre 70 bambini in festa per tutto il pomeriggio tra partite, premi e terzo tempo. Un grande applauso poi a tutti i volontari che hanno gestito al meglio l'organizzazione della giornata. E ora arrivederci a domenica 24 marzo quando dalle ore 15.00 a scendere in campo saranno Monari, Venezia Fc, Sassuolo Calcio e AS Cittadella nella categoria 2008.

