Triestina Modena 0 - 1 | I canarini nel finale conquistano tre punti

IL MATCH - Partita vivace nel primo tempo tra Triestina e Modena con i primi che impongono il proprio gioco fin dai primi minuti. L'unica occasione dei canarini nella prima frazione di gioco è al 7' con De Grazia che non trova però lo specchio della porta. Impegnato in due occasioni poi Gagno: la prima al 13' quando blocca un colpo di testa di Malomo su una buona punizione di Giorico, poi al 14' para in due tempi un tiro di Maracchi. E' ancora Triestina al 32' quando Codromaz prova a incornare un corner, ma non trova la porta. Termina così a reti inviolate il primo tempo della gara. Prova a cambiare qualcosa a inizio ripresa Mignani che inserisce Sodinha al posto di Bruno Gomes, ma a fare la partita è ancora la Triestina. Entrambe le squadre faticano comunque a trovare lo specchio della porta e anche il tiro. Ci prova Procaccio appena entrato al 57', ma il suo tentativo dalla distanza è facile preda per Gagno che para senza problemi. Prova a spingere ora la squadra di casa chiudendo il Modena nella propria metà campo ma senza riuscire a costruire niente di pericoloso. Nel corner di Tulissi al 60', ma Offredi in uscita respinge bene coi pugni. Tentativo di Spagnoli al 64' col pallone che termina altissimo. Recupera palla Procaccio a metà campo al 68' e parte in velocità verso la porta a campo aperto costringendo Zaro al fallo da ammonizione. All’86’ arriva il vantaggio dei canarini con Spagnoli che serve Tulissi in velocità verso la porta e quest’ultima arriva poi al tiro battendo il portiere avversario.

TRIESTINA (4-3-1-2): Offredi 5.5; Formiconi 6, Malomo 6.5, Codromaz 6, Lambrughi 6; Maracchi 6.5 (76′ Paulinho s.v.), Giorico 6.5, Steffè 6 (68′ Gatto s.v.); Gomez 6.5 (57′ Procaccio 6.5); Costantino 5.5, Granoche 5.5 (76′ Mensah s.v.). A disp.: Matosevic, Ermacora, Cernuto, Beccaro, Ferretti. All.: Gautieri

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6.5; Mattioli 6 (88′ Politti s.v.), Zaro 6.5, Ingegneri 6.5, Varutti 6.5; De Grazia 6 (74′ Laurenti s.v.), Pezzella 6 (78′ Rabiu s.v.), Davì 6; Tulissi 7 (88′ Boscolo Papo s.v.); Spagnoli 6.5, Bruno Gomes 6 (46′ Sodinha 6). A disp.: Pacini, Narciso, Stefanelli, Cargnelutti, Duca, Ferrario, Spaviero. All.: Mignani

ARBITRO: sig. Cristian Cudini di Fermo

RETI: 86’ Tulissi

NOTE: ammoniti Codromaz, Mattioli, Zaro, Procaccio, Sodinha