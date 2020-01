Udinese Sassuolo 3 - 0, le pagelle | Squadra sottotono, si salvano in pochi

Ecco le pagelle di Udinese Sassuolo 3-0.

UDINESE: Musso 6.5; Becao 6.5, Ekong 7, Nuytinck 6.5; Larsen 6.5, De Paul 7, Mandragora 6.5 (74' Jajalo s.v.), Fofana 7, Sema 7; Okaka 7 (85' Teodorczyk s.v.), Lasagna 6 (63' Pussetto s.v.).

SASSUOLO: Consigli 5.5; Toljan 6 (75' Muldur s.v.), Romagna 5.5, Ferrari 5.5, Rogerio 5 (86' Kyriakopoulos s.v.); Magnanelli 5.5, Obiang 5; Djuricic 5 (69' Raspadori s.v.), Traorè 6, Boga 5; Caputo 5.

PEGGIORI TODAY

BOGA 5 - Spreca troppo. E' in partite come questa che il giocatore dovrebbe provare a fare la differenza, data anche l'assenza di Berardi, ma si ostina nei dribbling e davanti alla porta non riesce mai ad essere pericoloso.

DJURICIC 5 - Non combina nulla. La sua presenza in campo è praticamente inesistente. Viene sostituito dal giovane Raspadori.