Vicenza Modena 1 - 0 | Arriva la prima sconfitta dell'era Mignani

E' Cappelletti a decidere il match all'11' dopo una gara equilibrata giocata forse meglio dal Modena nella ripresa. Dopo cinque risultati utili consecutivi dall'arrivo di Mignani sulla panchina, arriva la prima sconfitta di misura sul campo della capolista.

IL MATCH - Partono meglio i padroni di casa che passano in vantaggio già all'11' con Cappelletti di testa che insacca un corner. Prova a reagire il Modena senza però trovare grandi spazi. Una buona occasione si presenta al 26' quando i canarini conquistano una punizione da buona posizione, seppure abbastanza distante dalla porta, e a tirare va Pezzella che prova a calciare in porta senza fortuna. Viene poi chiamato il causa Pacini al 40' quando Saraniti prova a trasformare un cross di Liviero, ma trova il portiere canarino ad opporsi. Nella ripresa la gara è abbastanza equilibrata con le squadre che si alternano davanti alle aree avversarie. Doppia occasione per Tulissi, prima al 50' di testa impegna il portiere del Vicenza, poi al 54' ci prova da fuori area con un tiro abbastanza potente ma centrale e Grandi para senza troppi problemi. Vicinissimo al pareggio il Modena al 60' quando Ferrario viene anticipato ad un passo dalla porta da Cappelletti che riesce a spazzare via in acrobazia e manda in corner; sugli sviluppi colpo di testa deviato che esce di pochissimo dalla rete. Al 64' si rivede il Vicenza con Vandeputte che dal limite calcia forte e costringe Pacini a parare con una mano sotto la traversa. Occasione anche per Muroni al 71' che calcia bene dalla sinistra, ma Grandi para ancora una volta. Poi De Grazia, appena entrato, calcia forte dal limite al 74' e trova una deviazione che favorisce il portiere vicentino. E più determinato il Modena nella ripresa, ma trova sempre la chiusura degli avversari molto solidi anche in difesa. All'89' la migliore occasione del Vicenza nella ripresa con Arma che arriva in area e tira bene, ma Pacini si oppone in tuffo. Entra Bearzotti nel recupero e al 92' prova a pareggiare il match con un tiro da fuori, ma Grandi è attento e para.

VICENZA (4-4-2): Grandi 6.5; Bruscagin 6, Pasini 6.5, Cappelletti 7.5, Liviero 6; Vandeputte 6, Zonta 6 (76' Scoppa s.v.), Cinelli 6.5 (69' Pontisso s.v.), Zarpellon 6.5 (85' Padella s.v.); Saraniti 6 (76' Guerra s.v.), Marotta 6 (69' Arma s.v.). A disp.: Albertazzi, Barlocco, Bianchi, Bonetto, Bizzotto, Rigoni, Tronco. All.: Di Carlo

MODENA (4-3-1-2): Pacini 6.5; Mattioli 5.5, Ingegneri 6, Zaro 6, Varutti 5.5 (81' Giron s.v.); Pezzella 5.5 (81' Laurenti s.v.), Rabiu 6.5, Muroni 6.5 (72' De Grazia s.v.); Tulissi 6.5 (91' Bearzotti s.v.); Ferrario 6, Rossetti 5.5 (81' Bruno Gomes s.v.). A disp.: Narciso, Bianculli, Politti, Stefanelli, Boscolo Papo, Spagnoli. All.: Mignani

ARBITRO: sig. Zufferli di Udine

RETI: 11' Cappelletti

NOTE: ammoniti Cinelli, Tulissi, Zarpellon, Ingegneri, Cappelletti.