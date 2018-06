I Vipers Modena battono gli Skorpions Varese e volano ai quarti

Grandi emozioni a Saliceta san Giuliano :19-0, scatta la rimonta dei gialloblù che chiudono 40-33. Ora i Warriors a Bologna. I Vipers di cuore volano ai quarti. Alla Saliceta Modena sconfigge 40-33 in rimonta (e al suplementare Varese e si aggiudica l’incontro di Wild card. Ora l’ostacolo nel prossimo weekend sono i Warriors di Bologna.

Nel primo quarto gli Skorpions pungono (0-6) con un lancio in end zone non trasformato. A inizio del secondo il copione si ripete con il quarterback che va segno e la trasformazione da unpunto ancora fallita. I gialloblù sembrano accusare il colpo e gli Skorpions si portano sullo 0-18 con una ricezione acrobatica. Stavolta, la trasformazione rossonera riesce ed è 0-19. I Modenesi si scuotono e con una corsa di Trenti segnano sul finire del secondo quarto. Il tentativo da due punti non porta i frutti; all’intervallo sul punteggio di 6-19. Nel terzo Modena sfrutta l’inerzia positiva con due corse di Goldoni. La prima spacca in due la difesa rossonera, la seconda vale 12-19. Le Vipere stavolta scelgono la trasformazione da un punto e centrano i pali per il 13-19. Gli Scorpioni trovano nel quarto periodo il touchdown del 13-25, trasformando al piede per il 13-26.

I Vipers sono doppiati nel punteggio, ma indomiti. Un lungo drive riporta i padroni di casa vicino all’end zone, poi Trenti cala il bis personale e porta i gialloblù sul 19-26. I Vipers azzardano da due punti e riescono a concludere l’azione con Leo per il 21-26. Gli Skorpions si portano sul 21-33 con un touchdown trasformato da un punto. Goldoni firma il 27-33. La trasformazione non riesce. Il pareggio porta ancora la firma di Goldoni al fotofinish. I Vipers hanno l’occasione per vincere, ma il tentativo di calcio è stoppato dallo special team dei varesini. Si va all’overtime. Leo sfiora il touchdown, ma esce dal campo prima che l’ovale entri in end zone. Poco male: Trenti realizza il 39-33. La trasformazione riesce a Modena vola 40-33. Nella serie di attacco degli Skorpions la difesa dei Vipers regge e posso partire i fuochi d’artificio.