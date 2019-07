Volley, ai campionati italiani 12 squadre CSI

Con 12 piazzamenti ai nazionali la pallavolo targata CSI dimostra ancora una volta di aver dato a numerose squadre del territorio un'importante possibilità di emergere. Conquista il primo gradino del podio, per la categoria Ragazze, il Mondial Quartirolo Carpi; portano a casa il titolo di vicecampione italiano Us Castelnuovo per la cat. Super Volley Under 12 Maschile, Volley Sassuolo per la cat. Ragazzi, Magreta-Corlo per la cat. Allieve, Pallavolo Cavezzo per la cat. Top Junior Femm.

Ecco in sintesi tutti i piazzamenti della ricca stagione CSI:

Mini volley Under 10: 3° class. Pgs Fides

Super volley Under 12 Misto: 3° class. FB Pall. Soliera – 6° class. Scuola Pall. Serramazzoni

Super Volley Under 12 Maschile: 2° class. Us Castelnuovo

Volley 6x6 Under 12: 3° class. Scuola di Pall. Anderlini Rubino

Ragazze Under 13: 5° class. Mondial Carpi

Ragazze: 1° class. Mondial Quartirolo Carpi, 8° class. Scuola di Pall. Anderlini Black

Ragazzi: 2° class. Volley Sassuolo

Allieve: 2° class. Magreta – Corlo

Juniores Femm: 5° class. Volley Academy Modena

Top Junior Femm: 2° class. Pallavolo Cavezzo