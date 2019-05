Due arsenali sotto l'officina. Il titolare: "Da otto anni attendo di lavorare"

Gianluca Galloni è il proprietario di un'officina che ripara motociclette a Migliarina di Carpi, tuttavia attende da 8 anni, ormai nove, di poterla utilizzare per lavorare. Infatti, durante i lavori di ristrutturazione è stata scoperta una botola contenente un'arsenale ricco di fucili, mitra, mortaio, ma anche e ben più pericolose bombe a mano e tritolo. Dopo lunga attesa il luogo è stato svuotato delle armi, tuttavia alcuni mesi è stata scoperta una seconda botola con all'interno nuovamente un'arsenale a poca distanza dal primo, e così Gianluca non riesce ancora ad utilizzare la sua officina per lavorare.