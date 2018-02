Castelfrigo. Ex dipendenti scioperano ad oltranza, blocchi davanti ai cancelli

Flai / Cgil ha iniziato questa mattina uno sciopero davanti alla Castelfrigo insieme agli ex dipendenti licenziati dall'azienda castelnovese. Ha spiegato il segretario generale della Flai / Cgil della provincia di Modena: "Alle 6.00 di ieri mattina, senza alcuna comunicazione, sono entrati nel sito della Castelfrigo vari lavoratori che non provenivano dal gruppo dei 75 che attualmente stanno presidiando l’azienda per protestare contro il licenziamento subito il 29 dicembre scorso. Si tratta dell’ennesima provocazione della Castelfrigo nella gestione di fatto della forza lavoro all’interno del proprio sito produttivo."