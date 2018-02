Castelfrigo. Evitati momenti di tensione con Polizia, ma il blocco ai cancelli continua

E' stata una giornata di tensioni alla Castelfrigo di Castelnuovo, dove da ieri mattina è presente un presidio della Cgil Flai volto a bloccare l'entrata ed uscita delle merci. La scelta di blocco dell'azienda è avvenuta a seguito dell'assunzione da parte di Castelfrigo di 6 lavoratori non ripescati dai 75 licenziati negli ultimi mesi, trovando il disaccordo della Cgil che ha ricordato come non sia stato seguito l'accordo firmato dall'impresa il 29 dicembre 2017. Questa mattina si era già parlato di possibili interventi delle forze dell'ordine, che però sono stati evitati, almeno per il momento, con l'incontro da parte della Prefettura con i titolari dell'azienda. E intanto il presidente della regione, Stefano Bonaccini, richiama le parti alla legalità, chiedendo che si apra tra azienda e sindacato un dialogo disteso. A termine di quel tavolo, i proprietari della Castelfrigo hanno promesso di assumere quattro lavoratori, scelti tra coloro che il primo gennaio non hanno visto rinnovarsi il contratto. La Cgil però non ci sta, perchè richiede che l'azienda segui l'accordo firmato il 29 dicembre, e quindi invita gli ex dipendenti a continuare il blocco, e così il Prefetto Maria Patrizia Paba ha invitato la Segreteria provinciale della Cgil per un incontro domani mattina.