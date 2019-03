Chiara, la giovane attrice modenese che ha avuto successo nell'horror

Chiara Casolari è una promessa modenese della recitazione, con una particolare passione per il genere horror. Dopo un'esperienza come cantante allo Zecchino d'Oro, Chiara si avvicina alla recitazione per interpretare vari film, nonché al doppiatto. L'horror, come spiega anche lei, è la sua prima passione e così partecipa al film "YouDie" vincitore di premi internazionali prestigiosi, nonché è attrice secondaria in "Rudi" e protagonista di "Sofia" firmate dal modenese Vincenzo Malara.