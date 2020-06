Pietro e il progetto Città di Smeraldo: "Ricreeremo i boschi per combattere l'inquinamento"

Città di Smeraldo è l'Associazione modenese che sta portando avanti il progetto del ripopolamento dei boschi originari della Pianura Padana nel nostro territorio. Purtroppo da dopo il medioevo in poi, e soprattutto a partire dal '600, la pianura padana e il territorio modenese hanno visto un rapido disboscamento per agevolare la realizzazione di aree urbane, industriali e agricole. Oggi paghiamo il prezzo di quelle scelte scellerate con un tasso di inquinamento elevato e per questo motivo è necessario ripopolare il territorio con veri boschi e al tempo stesso sensibilizzare la popolazione divulgando contenuti scientifici, pertanto è nata in modo collaterale anche la rivista "Simbiosi - Un nuovo rapporto tra Uomo e Natura" per divulgare tali contenuti e per finanziare il progetto.