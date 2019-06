DeGustiBlues. Il Blues protagonista dell'estate modenese in centro storico

In Piazza XX Settembre - piazza Robert Johnson - il 14 e 15 giugno 2019, torna a Modena il DE GUSTIBLUES nella sua terza edizione, completamente rivisto e rinnovato nelle due serate.

De Gustiblues vuole portare la cultura Blues, Soul e Gospel nel centro storico di Modena, per spiegare le affinità tra queste tradizioni musicali e le opere dei nostri Cantautori Emiliani, e più in generale della loro influenza nella musica contemporanea con le interpretazioni dei The Strikeball, il miglior Rockabilly Italiano e gli Amici del Rockabilly il venerdì 14 e di Grace Quaranta & 40 Shades of Blues, cantante della voce nera che duettò con gli U2 al matrimonio di Big Luciano il sabato 15.

Il “sentire” nei cinque sensi ci porta non solo ad ascoltare il Blues e le sue declinazioni, ma a degustare e gustare il cibo e il vino. I prodotti tipici del territorio che, come il cibo servito nei “Juke Joint”, sono spesso prodotti semplici e poveri della terra ma ricchi di tradizione e cultura. Un affinamento di piatti e ricette che uniscono la semplicità, la tradizione e le nostre eccellenze di Modena con quelle del Mississippi e le traducono in una “cena blues” ricca di contaminazioni a cura degli Studenti dell’IIS L. Spallanzani e di Daniele Reponi.