E' modenese la prima formatrice in Italia sul fallimento

Il fallimento è parte della vita di tutti noi, ma a seconda della persona e della cultura di appartenenza può essere vissuto e affrontato in modi molto diversi. Un argomento importante, specialmente nel mondo imprenditoriale e lavorativo durante una crisi, come quella iniziata nel 2008 e accentuata in Italia nel 2011, che ha portato persino alcuni imprenditori al suicidio. Se da una parte il fallimento fa paura, dall'altra Francesca Corrado è la prima in Italia che ha pensato ad una scuola di formazione per superare questa fase, sia dal punto di vista imprenditoriale, sia dal punto di vista del mindset.