Giorgia Meloni a Modena: "Vincere si può e si deve. Mai più vandalismi in città"

Giorgia Meloni si è recata oggi a Modena per sostenere i candidati sindaci e comunali alle amministrative 2019, ma anche per ribadire il suo messaggio contro gli atti vandalici del corteo degli anarchici avvenuti il 25 Aprile. La leader di Fratelli d'Italia ha attaccato le amministrazioni di sinistra sostenendo che: "Non hanno più una visione per il futuro e parlano solo del passato, ormai si limitano a fare battute online ma di contenuto non si vede niente. Il 26 Maggio lanceremo un doppio messaggio, perché abbiamo l'opportunità di vincere sia nei Comuni come Modena, sia in Europa per cambiarla in meglio."