VIDEO | I fans di Vasco invadono Zocca, il punto sulla sicurezza in Prefettura

Quest'estate, più che in passato, il numero dei fans di Vasco Rossi in visita a Zocca è cresciuto in modo sensibile, quasi del 30% in più. Una passione, quella per il rocker modenese, che porta centinaia di persone ogni giorno davanti alla sua abitazione, in un rituale "pellegrinaggio" che comporta anche alcune necessità di ordine pubblico. Per questo il sindaco Tanari ha scritto al Prefetto per fare presente il tema e quest'oggi Maria Patrizia Paba ha accolto il prefettura il primo cittadino, insieme al Questore, per discutere il da farsi. Non si tratta certo di porre un freno all'entusiasmo del "popolo" del Kom, ma di studiare quali misure adottare per la sicurezza di tutti.