IL VIDEO - Indagine Federconsumatori sui prezzi nei supermercati 2019

Descrivere anche attraverso i prezzi praticati lo stato della distribuzione organizzata nella nostra provincia e gli effetti di tale stato sulle condizioni economiche dei cittadini modenesi. È quanto cerca di fare Federconsumatori Modena con la presentazione della 25 esima edizione dell’Osservatorio Prezzi.

Quest’anno sono 52 i punti vendita (per 245 prodotti alimentari), tra negozi tradizionali e siti internet, presi in esame e monitorati in 15 comuni modenesi rappresentativi di tutti i distretti tra il periodo di tempo che va dal 1 al 15 luglio 2019. Cuore e obiettivo dell’indagine è quello di fornire ai consumatori, alle istituzioni e agli elementi di informazione, valutazioni indipendenti e misurare il livello di concorrenza tra le insegne nei territori. Una concorrenza che più è alta più sta a significare benefici per i cittadini e se scarda danneggia i consumatori.