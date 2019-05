Tante iniziative per il Motor Valley Fest. Simulatori, mostre, sfilate e rombo di motori

Al via il Motor Valley Fest che vede Modena protagonista di uno dei più importanti appuntamenti sui motori al mondo. Dopo l'inaugurazione istituzionale nella giornata di ieri, da oggi hanno avuto avvio le centinaia di iniziative in giro per la città. Un programma ricco quello proposto dal Motor1Days che animerà l'autodromo di Marzaglia, al parco Novi Sad dove Sabato si tiene la Ferrari Challenge con protagoniste le Ferrari di Formula 1.

E ancora in Piazza Sant'Agostino il Motor Sim Show ovvero il Villaggio simulatori dov'è possibile cimentarsi a bordo di simualtori virtuali di F1, supercar e rally, nonché le numerose mostre da quella della Fondazione San Carlo con gli abiti del Teatro Pavarotti all'Expo che consente agli appassionati di immergersi nel centro della città di Modena per ammirare i numerosi modelli d'avanguardia dell'automobilismo italiano.

Non mancano poi iniziative con protagonista lat ecnologia come Innovation & Talent al Laboratorio Aperto Ex Centrale AEM e la presentazione di Roborace. Un Motor Valley Fest che coincide con il passaggio della Mille Miglia attraverso la città, ma anche con la Notte dei Motori questa sera e il Nessun Dorma, ovvero la notte bianca, per sabato.