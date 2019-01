Lotta alla ludopatia. Bosi: "Ridurre offerta portando case da gioco fuori dalla tangenziale"

Continua a Modena la lotta contro la ludopatia attraverso il progetto dell'assessore Andrea Bosi: "Da due anni lavoriamo sul tema delle macchinette del gioco d'azzardo, prima con la limitazione degli orari ed ora ad un nuovo metodo che consenta di limitare l'offerta in città. Non vogliamo infatti ridurre le aziende, perché è legale in Italia, ma ridurre l'offerta allontanando le case da gioco dalle città portandole fuori dall'anello della tangenziale, lontani dai luoghi sensibili."